Atak Rosji na Ukrainę. Ukraiński sztab generalny podał szacunkowe straty Rosjan od początku inwazji

Trwa inwazja Rosja na Ukrainę. Ukraiński sztab generalny we wtorek rano ogłosił szacunkowe straty Rosjan od początku ataku. Z danych wynika, że zginęło już blisko 12 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a ponad 300 czołgów zostało zniszczonych. We wcześniejszym komunikacie siły zbrojne przekazały, że wojska rosyjskie kontynuują ofensywę, ale tempo ich przesuwania się znacznie spadło.

Ukraiński sztab: tempo ofensywy znacznie spadło

We wcześniejszym komunikacie sztab przekazał, że wojska rosyjskie w Ukrainie kontynuują ofensywę, ale tempo ich przesuwania się znacznie spadło. Ta ocena sytuacji dotyczy stanu na wtorek, na godzinę 6 rano czasu lokalnego (godz. 5 rano w Polsce).

"Wróg ponosi straty i próbuje zasiać wśród nas panikę"

Sztab generalny armii ukraińskiej zaapelował także do obywateli, by wszelkie informacje sprawdzali w oficjalnych źródłach, zanim powielą je w mediach społecznościowych. "Wróg ponosi straty i próbuje zasiać wśród nas panikę. Prośba do użytkowników mediów społecznościowych: zanim podacie dalej i rozpowszechnicie jakąkolwiek informację, sprawdźcie proszę, czy była ona podana przez któreś ze źródeł oficjalnych" - oświadczył sztab.