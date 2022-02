Rosyjski atak na Ukrainę. Szef NATO: Sojusznicy zwiększają wsparcie w postaci rakiet przeciwlotniczych, broni przeciwpancernej

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht z kolei na antenie stacji Deutschlandfunk powiedziała, że niemiecka dostawa broni dla Ukrainy wkrótce tam dotrze, "jest już w drodze i nie chodzi o dni, ale o godziny". Inwazja na Ukrainę nie będzie tak szybka, jak to sobie wyobrażał prezydent Władimir Putin – podkreśliła Lambrecht. Dlatego ważne jest - dodała - aby wspierać Ukrainę w jej oporze przeciwko rosyjskiemu atakowi.

W sobotę wieczorem rząd Niemiec zadeklarował, że zamierzają dostarczyć Ukrainie broń defensywną: 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 rakiet przeciwlotniczych ziemia-powietrze Stinger. Berlin zgodził się również, by Holandia i Estonia dostarczyła Ukrainie broń pochodzącą pierwotnie z Niemiec.

Unia Europejska dostarczy broń na Ukrainę

W niedzielę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przedstawiając pakiet kolejnych restrykcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę, poinformowała, że Unia Europejska po raz pierwszy sfinansuje zakup i dostawę broni oraz sprzętu do zaatakowanego kraju.

- Wzmacniamy także nasze sankcje wobec Kremla. Po pierwsze, zamykamy przestrzeń powietrzną UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Nie będą one mogły lądować, startować ani przelatywać nad terytorium UE. Dotyczy to także prywatnych odrzutowców oligarchów - wyjaśniła szefowa KE.