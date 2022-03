Atak Rosji na Ukrainę. Ostrzelany główny plac Charkowa

Rosjanie ostrzeliwują miasta. Minister obrony Ukrainy: barbarzyńskie ataki

We wtorkowym oświadczeniu minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow napisał, że "barbarzyńskie ostrzały miast rakietami i wieloprowadnicowymi wyrzutniami rakietowymi to świadectwo, że (Rosjanie) nie są zdatni, by dalej walczyć z uzbrojonymi Ukraińcami". "Tylko z cywilami, jak ostatni tchórze" – wskazał we wpisie na Facebooku.