Rosja zaatakowała Ukrainę. Prezydent USA: Putin pragnie imperium

Prezydent USA Joe Biden wygłosił orędzie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. - To niebezpieczna chwila dla całej Europy, dla wolności na całym świecie. Putin dopuścił się ataku na zasady, leżące u podstaw globalnego pokoju. Teraz cały świat widzi jasno, co Putin i jego sojusznicy z Kremla chcą osiągnąć - oświadczył amerykański przywódca.

Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden poinformował o nowych amerykańskich sankcjach na Rosję . - To atak z premedytacją - oświadczył, odnosząc się do rosyjskiej inwazji. Podkreślił, że Władimir Putin odrzucił oferty dialogu ze strony Zachodu i swoim działaniem złamał prawo międzynarodowe.

Biden powiedział, że Stany Zjednoczone nie będą angażować się militarnie na Ukrainie, ale potwierdził gotowość USA do wypełnienia gwarancji kolektywnej obrony zgodnie z art. 5. traktatu waszyngtońskiego. - Nie jedziemy do Europy, by walczyć na Ukrainie, ale by bronić sojuszników z NATO - podkreślił amerykański prezydent.