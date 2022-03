Atak Rosji na Ukrainę. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń

> Prezydent USA Joe Biden w wygłoszonym w Kongresie orędziu o stanie państwa poruszył temat rosyjskiej agresji na Ukrainę. - Putin myślał, że wjedzie na Ukrainę, a świat przed nim ustąpi. Zamiast tego spotkała go ściana siły, jakiej nigdy sobie nawet nie wyobrażał. Spotkał Ukraińców - powiedział Biden. > Przy pomocy tureckiego drona Bajraktar TB-2 w obwodzie sumskim na północnym-wschodzie Ukrainy we wtorek zniszczono 180 jednostek sprzętu wojskiego rosyjskiej armii - poinformował w środę szef Obwodowej Administracji Państwowej regionu Dmytro Żywycki. > Rosjanie przeprowadzili desant powietrzny w Charkowie. Rosyjscy spadochroniarze zaatakowali miejscowy szpital wojskowy - poinformowała w środę Rada Najwyższa Ukrainy. > Rosjanie używają broni zakazanej prawem międzynarodowym - informuje Amnesty International. Bomby kasetowe spadają na ukraińskie miasta - Charków, Kijów czy Czernihów. > Wojciech Bojanowski, korespondent TVN24 w Kijowie, relacjonował to, jak we wtorek wyglądała sytuacja w stolicy Ukrainy. W pewnym momencie, gdy znajdował się na jednym z posterunków Gwardii Narodowej, nad głowami ekipy TVN24 przeleciały dwie rakiety. > Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska przekazała w liście skierowanym do Polaków, że Łukaszenka nie jest Białorusią i Białorusini nie powinni ponosić odpowiedzialności za jego zbrodnie > Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że kraje należące do NATO powinny mieć świadomość, "że jeśli Ukraina padnie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicach państw członkowskich".