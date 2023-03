Atak Rosjan na Ukrainę. Ekspert: użycie pocisków Kindżał zwiastuje nowe wyzwanie

Według think-tanku CSIS Kindżał to wystrzeliwany z ciężkich myśliwców MiG-31 pocisk balistyczny zdolny do przenoszenia głowic jądrowych, wzorowany na wystrzeliwanych z ziemi rakietach 9K720 Iskander-M. Między innymi dzięki hipersonicznej (tj. ponad pięciokrotnie przekraczającej prędkość dźwięku) prędkości stanowi duże wyzwanie dla systemów obrony przeciwrakietowej.

Ekspert: broń hipersoniczna będzie odgrywała znaczną rolę

Jak dodał, pociski hipersoniczne są tylko częścią tego trendu, ale zmuszają Zachód do zmiany w podejściu do obrony przed nimi. Zaznaczył przy tym, że wojna na Ukrainie pokazuje, jak kluczową rolę dla całej wojny pełni obrona powietrzna. - Powinniśmy oczekiwać, że w przyszłych konfliktach broń hipersoniczna będzie odgrywała znaczną rolę, ale jako część większego kompleksu ataków rakietowych - ocenia.

"To bardziej kwestia używania tego, co ma się pod ręką"

Z kolei analityk i były ekspert ds. broni jądrowej amerykańskiej senackiej komisji ds. zagranicznych Tom Moore uważa, że użycie przez Rosję Kindżałów może raczej wynikać z kurczenia się zapasów bardziej konwencjonalnych pocisków. - To bardziej kwestia używania tego, co ma się pod ręką, niż odpowiedzi na konkretne względy militarne - ocenił.

Jak zaznaczył, Kindżały bardziej nadają się do rażenia celów takich jak grupy lotniskowcowe niż do atakowania infrastruktury na Ukrainie . Według niego Zachód nie dostarczył Ukrainie wystarczającej liczby systemów obrony powietrznej, by Rosja musiała korzystać z takich nadzwyczajnych środków.

- To dość typowa rzecz dla rosyjskich wojsk, by używać nieodpowiednich rakiet do rażenia słabo chronionych celów, zwłaszcza jeśli nie mają nic innego do dyspozycji - uważa ekspert.