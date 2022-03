Atak Rosji na Ukrainę. Dowódca brytyjskich sił zbrojnych: niektóre z głównych elementów sił rosyjskich zostały zdziesiątkowane 

Brytyjski admirał o radach dla zachodnich polityków

Admirał odrzucił wezwanie do utworzenia przez NATO strefy zakazu lotów nad Ukrainą, o co apeluje jej prezydent Wołodymyr Zełenski. - Rada, którą my, jako wysocy rangą specjaliści wojskowi, dajemy naszym politykom, jest taka, aby unikać robienia rzeczy, które są taktycznie nieskuteczne i zdecydowanie unikać robienia rzeczy, które taktycznie mogą prowadzić do błędnych kalkulacji lub eskalacji - powiedział Radakin.