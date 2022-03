Rosyjska inwazja na Ukrainę. Aktor Sean Penn na polskiej granicy: porzuciliśmy auto, przeszliśmy wiele mil

Amerykański aktor i reżyser Sean Penn, który od kilku dni przebywał na Ukrainie, gdzie realizował dokument o rosyjskiej inwazji, poinformował w mediach społecznościowych, że na piechotę przedostał się do polskiej granicy. "Niemal wszystkie auta na tym zdjęciu przewożą jedynie kobiety i dzieci, w większości bez jakiegokolwiek bagażu" - napisał na Twitterze, udostępniając zdjęcie, na którym widać sznur samochodów na drodze.

Według amerykańskiego "Newsweeka" Sean Penn przybył do Kijowa na początku zeszłego tygodnia i spotkał się z wicepremier Ukrainy Iryną Wiereszczuk, a także z lokalnymi dziennikarzami i wojskowymi. Penn pojawił się także na czwartkowym briefingu prasowym rządu w Kijowie, gdzie uwiecznił go na zdjęciu Ukraiński Prezydencki Serwis Prasowy.

We poniedziałek rano Sean Penn na Twitterze poinformował, że "ja i dwóch moich kolegów przeszliśmy wiele mil do polskiej granicy po tym, jak porzuciliśmy samochód na poboczu drogi". "Niemal wszystkie auta na tym zdjęciu przewożą jedynie kobiety i dzieci, w większości bez jakiegokolwiek bagażu, a samochód jest ich jedyną wartościową rzeczą" – napisał aktor, udostępniając fotografię, na której widać sznur aut na drodze.

Dokument o rosyjskiej agresji

W oficjalnym oświadczeniu Kancelaria Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wystosowanym za pośrednictwem ambasady Ukrainy, napisano, że aktor i reżyser "specjalnie przyjechał do Kijowa, aby utrwalić wszystkie wydarzenia, które obecnie dzieją się na Ukrainie i powiedzieć światu prawdę o inwazji Rosji na nasz kraj".

Nie jest to pierwsza wizyta Seana Penna na Ukrainie związana z powstającym filmem. Aktor odwiedził ją już w listopadzie 2021 roku, kiedy to rozpoczął przygotowania do filmu, prowadząc rozmowy z wojskiem. Zebrane wówczas przez niego materiały zostały już nawet opublikowane przez biuro prasowe Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.