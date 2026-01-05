Atak w Dnieprze. "Rosjanie zbombardowali amerykańską własność"

O ataku powiadomił w poniedziałek mer Dniepra Borys Fiłatow. "W wyniku ataku dronów na drogi Dniepra wylało się 300 ton oleju! Pracownicy komunalni sprzątają, wysypują piasek i mieszankę, ale przejazd ulicą Nabereżną będzie niemożliwy przez około 2-3 doby" - napisał w komunikatorze Telegram.
"Zbombardowali amerykańską własność"
Jak przekazał Fiłatow, "Rosjanie zbombardowali amerykańską własność, ponieważ przedsiębiorstwo należy do firmy Bunge z (siedzibą w) Saint Louis w (stanie - red.) Missouri".
Agencja Interfax-Ukraina wyjaśniła, że spółka Bunge-Ukraina posiada w tym kraju dwa zakłady ekstrakcji oleju: duży kompleks w Dnieprze (Dniepropietrowski MEZ, produkujący olej pod marką Ołejna) oraz nowoczesny zakład w Mikołajowie, który przetwarza słonecznik i soję oraz dysponuje portowym terminalem eksportowym.
Firma prowadzi także zakład Bunge Kołos pod Charkowem, który również produkuje olej. Przedsiębiorstwa te przetwarzają nasiona słonecznika, produkują olej słonecznikowy oraz śrutę.
Autorka/Autor: ms/akr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Google Maps