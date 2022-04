Rosjanie ostrzelali Kijów. Kliczko w rozmowie z reporterką "Faktów" na miejscu ataku

"Prosta wiadomość dla świata"

- Putin musi być chory, by wszcząć tę wojnę, największą po drugiej wojnie światowej, w której zginęły już tysiące ludzi. To wielka tragedia dla naszego kraju, to wielka tragedia dla całej Europy, ale także dla Rosji, czego Rosjanie jeszcze nie rozumieją - mówił Kliczko, stojąc na tle budynku zniszczonego we wczorajszym ataku rakietowym.