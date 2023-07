Ukraińcy zaatakowali pozycje Rosjan pod Bachmutem. Nagranie

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 522 dni. Brytyjski resort obrony przekazał, że od połowy lipca co najmniej kilka tysięcy najemników Grupy Wagnera wprowadziło się do bazy wojskowej we wsi Cel w środkowej Białorusi. W codziennej aktualizacji wywiadowczej stwierdzono, że pozostaje niejasne, co się stało z ich ciężkim sprzętem. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.