Świat Atak na Ławrę Peczerską. Francuskie MSZ: to jak zbombardowanie Notre Dame Oprac. Kuba Koprzywa |

Ławra Peczerska w ogniu po zmasowanym ataku rosyjskim na Kijów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

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Jean-Noel Barrot ocenił, że zeszłej nocy w Ukrainie Rosja Władimira Putina po raz kolejny pokazała skalę swojego okrucieństwa, przeprowadzając zmasowany atak na Kijów, w tym powodują bardzo poważnie zniszczenia w prawosławnym klasztorze Ławra Peczerska, który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Minister ocenił, że dla Francuzów zniszczenie kijowskiego klasztoru "byłoby równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre-Dame czy [bazyliki św. Dionizego w] Saint-Denis". - To nie do zaakceptowania - powiedział Barrot.

Ławra Peczerska w ogniu po rosyjskim ataku Źródło zdjęcia: x.com/andrii_sybiha

Ławra Peczerska w ogniu po rosyjskim ataku

W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska intensywnie atakowały Kijów z powietrza przez ponad cztery godziny. Ławra Peczerska stanęła w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Doniesienia mówią, że na terenie kompleksu spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspienskiego. Rosja tej samej nocy zaatakowała także Charków.

Strażacy sprawdzają stan klasztoru Ławra Peczerska po rosyjskim ataku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Ukraińskie władze podały, że w nocnych atakach zginęło na Ukrainie co najmniej dziewięć osób, a około 30 zostało rannych. - To pokazuje, że Putin kontynuuje swoją wojnę kolonialną, co stanowi przeszkodę na drodze do pokoju - powiedział szef francuskiego MSZ.

Rozmowy w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej

Barrot zauważył, że w odpowiedzi na ataki Rosji, Europa nasila swoje wsparcie dla Ukrainy.

- Dzisiaj zostaną formalnie otwarte rozmowy w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. To wymagająca droga, na której będziemy wspierać władze ukraińskie. Wywieramy również presję na Rosję i wprowadzamy nowe sankcje między innymi wobec 54 dodatkowych podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie rosyjskiej floty cieni, która pozwala Rosji obchodzić unijne sankcje (…) Nałożymy również sankcje na osoby odpowiedzialne za rozpowszechnianie propagandy Kremla w Europie - wymieniał Barrot.

Francuski minister bierze w poniedziałek udział w posiedzeniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej w Luksemburgu.

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