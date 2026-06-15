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Tysiącletni symbol w ogniu. Czym jest zaatakowana Ławra?

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Maciej Michałek
Maciej Michałek
Ławra Peczerska w ogniu po rosyjskim ataku
Ławra Peczerska w ogniu po rosyjskim ataku
Źródło zdj. gł.: x.com/andrii_sybiha
Po uderzeniu rosyjskiego drona w ogniu stanęła kijowska Ławra Peczerska. To miejsce o tysiącletniej historii, nierozerwalnie związane z narodzinami narodów ukraińskiego i rosyjskiego. Dlaczego stała się celem? - To ciągły labirynt szaleństwa - mówi TVN24+ ukraiński religioznawca i publicysta Jarosław Kociuba. Artykuł dostępny w subskrypcji

To jedno z najpiękniejszych miejsc w Kijowie i najważniejszych dla prawosławia w całej Ukrainie. Widać je z daleka, bo Ławra Peczerska góruje na wzniesieniu nad brzegiem rzeki Dniepr. W nocy z niedzieli na poniedziałek stanęła w płomieniach po uderzeniu rosyjskiego drona.

Dlaczego ten obiekt, nazywany w regionie "sercem chrześcijaństwa", jest tak wyjątkowy? Atak nastąpił, choć na terenie Ławry Peczerskiej wciąż znajdują się też prorosyjscy duchowni. A cały obiekt od tysiąclecia odgrywa wyjątkową rolę w historii zarówno Ukraińców, jak i Rosjan.

Pozostało 90% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Czym jest Ławra Peczerska w Kijowie?
Dlaczego ma tak wyjątkowe znaczenie dla Ukraińców i Rosjan?
Dlaczego w Ławrze Peczerskiej są wciąż prorosyjscy mnisi?
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Tagi:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieKościół prawosławnyKijów
Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
Maciej Michałek
Maciej Michałek
Dziennikarz tvn24.pl, specjalista ds. Azji
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