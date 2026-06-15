Tysiącletni symbol w ogniu. Czym jest zaatakowana Ławra?

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To jedno z najpiękniejszych miejsc w Kijowie i najważniejszych dla prawosławia w całej Ukrainie. Widać je z daleka, bo Ławra Peczerska góruje na wzniesieniu nad brzegiem rzeki Dniepr. W nocy z niedzieli na poniedziałek stanęła w płomieniach po uderzeniu rosyjskiego drona.

Dlaczego ten obiekt, nazywany w regionie "sercem chrześcijaństwa", jest tak wyjątkowy? Atak nastąpił, choć na terenie Ławry Peczerskiej wciąż znajdują się też prorosyjscy duchowni. A cały obiekt od tysiąclecia odgrywa wyjątkową rolę w historii zarówno Ukraińców, jak i Rosjan.