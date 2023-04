Ukraińska armia: Rosjanie coraz częściej używają broni chemicznej

czytaj dalej

Sekretarz generalny NATO poinformował we wtorek, że Sojusz zaprosił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do udziału w szczycie sojuszu organizowanym w lipcu w Wilnie na Litwie. - To pokazuje nasze długoterminowe zaangażowanie na rzecz Ukrainy - powiedział Jens Stoltenberg.