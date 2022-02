Ukraina apeluje o usunięcie profili Rosji z zachodnich platform społecznościowych

Jak dodał Tkaczenko, strona ukraińska weszła w posiadanie jednego ze szkiców, na podstawie którego są produkowane fejki. - Zgodnie z nim media w Donbasie i Rosji, wykorzystując manipulacje i prowokacje, próbują dezinformować nasze społeczeństwo - powiedział minister. - Musimy odpowiadać na to, informować Ukraińców i świat o tym, co naprawdę się dzieje - podkreślił.

Szef MI6: żadna ilość dezinformacji nie ukryje, że to Rosja jest agresorem

Jak zwróciła uwagę stacja BBC News, wygląda na to, że wywiady USA i Wielkiej Brytanii miały niezwykły i bardzo dokładny wgląd w plany i strategię prezydenta Rosji Władimira Putina, a bezprecedensowe upublicznienie niektórych informacji wywiadowczych odniosło taktyczny sukces, częściowo zakłócając jego plany - w tym prowokacje i operacje pod fałszywą flagą. Dodano, że być może pomogło to również zbliżyć do siebie kraje zachodnie, ale nawet to wszystko nie powstrzymało Putina przed wydaniem rozkazu napaści na Ukrainę.