Apel do Putina o uznanie niepodległości separatystycznych republik na Ukrainie. Rzecznik Kremla komentuje

Duma Państwowa przyjęła we wtorek większością głosów uchwałę, zgodnie z którą projekt apelu o uznanie niepodległości tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej , zgłoszony przez frakcję Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, zostanie skierowany do prezydenta Władimira Putina. Po wtorkowym spotkaniu z Olafem Scholzem Putin zapewnił, że większość Rosjan wspiera mieszkańców Donbasu. Oświadczył, że Moskwa uważa wydarzenia w Donbasie za "ludobójstwo".

W środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Putin "otrzymał apel, zareagował na niego i weźmie go pod uwagę". Zdaniem rzecznika, wniosek jest "jasnym wskaźnikiem nastrojów wśród deputowanych oraz dominującego punktu widzenia w naszym kraju". - Prezydent podkreślił jednak, że najważniejsze jest to, by pomóc rozwiązać sytuację na południowym wschodzie, a to może zostać zrobione (…) poprzez wdrożenie założeń porozumień mińskich - dodał.