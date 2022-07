Ukraińcy dziękują za wyrzutnie HIMARS i proszą o więcej

U.S. Marine Corps photo by Pfc. Sarah Pysher

Wyrzutnie HIMARS

Apele o większe dostawy

Według "Wall Street Journal" ostatnie wypowiedzi rosyjskich władz oznaczają, że pomimo ograniczenia celów taktycznych do zajęcia wschodu Ukrainy plany strategiczne Rosji nie zmieniły się, co oznacza, że wojna może potrwać jeszcze długo.

"Sekretarz (rosyjskiej) Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew powiedział we wtorek, że Rosja dąży do 'demilitaryzacji' Ukrainy i zmuszenia jej do przyjęcia neutralnego statusu" – pisze "Wall Street Journal".

Cytując amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW), gazeta ocenia, że "Kreml przygotowuje się do dłuższej wojny z zamiarem zajęcia o wiele większych terytoriów ukraińskich". "Rosyjskie wojska na Ukrainie zaczęły prawdopodobnie przerwę operacyjną i ograniczają się do działań na małą skalę, by zregenerować wyczerpane siły, Kreml szykuje niejawną mobilizację gospodarki na przedłużoną wojnę" – ocenił ISW w ostatnim raporcie.