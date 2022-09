Antony Blinken z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

czytaj dalej

W obwodzie charkowskim Ukraińcom udaje się przełamać rosyjskie linie obrony. Rosjanie porzucają część sprzętu, trafiają do ukraińskiej niewoli - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Rosji Agnieszka Legucka. Pytana o wynik ukraińskich działań ofensywnych na wschodzie i południu kraju oceniła, że "każde, nawet drobne przesuniecie linii frontu to duży sukces".