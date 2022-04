Blinken: z każdym dniem jest coraz więcej wiarygodnych doniesień o gwałtach, morderstwach, torturach

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken na konferencji w Brukseli przywołał szokujące relacje świadków rosyjskiej agresji na niewinnych cywilach. Mówił między innymi, że w Buczy Rosjanie zebrali na placu 40 osób i w ich obecności zamordowali jedną osobę, mówiąc, że przyszli tu po to, żeby "oczyścić" Ukraińców "z brudu". - Na każdą Buczę przypada wiele więcej innych miejsc - przyznał. - Stany Zjednoczone nie pozwolą, aby cokolwiek przeszkodziło w wysłaniu Ukrainie broni, której potrzebuje w walce z Rosją - oświadczył przy tym.

- Widzieliśmy zdjęcia i doniesienia z Buczy oraz innych części Ukrainy, one wzmacniają naszą jedność i gotowość - zauważył.

Blinken przywołał tu relację mieszkanki podkijowskiej Buczy. - Kobieta opisywała, jak rosyjscy żołnierze zmusili ją i 40 innych osób, aby zebrali się na niewielkim placyku. Przyprowadzili tam pięciu młodych ludzi, rozkazali im klęknąć. Strzelono jednemu z nich w tył głowy, zwrócił się do ludzi zgromadzonych na placyku i powiedział: "Tu jest bród, a my jesteśmy, aby was z tego brudu oczyścić".