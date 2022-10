Kilkudziesięciu kanadyjskich wojskowych przyjedzie do Polski. Pomogą trenować ukraińskie siły

Zrobimy wszystko, by wojna w Ukrainie nie rozlała się na państwa NATO - przekazał wicepremier, szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak po spotkaniu z minister obrony Kanady Anitą Anand. Ta z kolei poinformowała, że w nadchodzących tygodniach około 40 kanadyjskich inżynierów wojskowych przybędzie do Polski, by pomóc w trenowaniu ukraińskich żołnierzy.