Angela Merkel "podtrzymuje swoje decyzje" z 2008 roku pomimo krytyki ze strony Wołodymyra Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w niedzielę nagraniu zwrócił się do byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel i byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego, by przyjechali do Buczy, podkijowskiego miasta, w którym Rosjanie dokonali zbrodni na cywilach. - Zapraszam do odwiedzenia Buczy i zobaczenia, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu 14 lat. Na własne oczy zobaczycie torturowanych Ukraińców - powiedział Zełenski.