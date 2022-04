Profesor Ola Hnatiuk: Skala i poziom napięcia jest taki, że nie ma łez. Jest bardzo zaciekła walka

Wojna z Ukrainą jest wojną zastępczą. Naprawdę to jest wojna ze światem zachodnich wartości, ze światem cywilizacji europejskiej - mówiła w "Kropce nad i" profesor Ola Hnatiuk, ukrainistka, tłumaczka i pisarka. Dyplomata Andrzej Byrt wskazywał na narrację, jaką posługuje się rosyjski przywódca Władimir Putin. - Opowiada, że mamy do czynienia z reżimem faszystowskim. To mówi osoba, która ma wszelkie cechy skażenia psychicznego - powiedział.

Były ambasador RP w Niemczech i Francji, były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Byrt oraz profesor Ola Hnatiuk, ukrainistka, tłumaczka i pisarka z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej rozmawiali w "Kropce nad i" w TVN24 o wojnie w Ukrainie.

- Myślę, że widzowie na całym świecie rozumieją, co grozi nie tylko Ukraińcom i Ukrainie, ale także reszcie zachodniego świata - powiedziała prof. Hnatiuk. Jej zdaniem "wojna z Ukrainą jest wojną zastępczą". - Naprawdę to jest wojna ze światem zachodnich wartości, ze światem cywilizacji europejskiej - oceniła.

Przyznała, że jej znajomi, którzy są w atakowanym przez Rosjan kraju "są niesamowicie dzielni". - Skala i ten poziom napięcia jest taki, że nie ma łez. Jest po prostu walka. (...) Bardzo zaciekła walka na różnych frontach - dodała ukrainistka.

Wskazywała, że oprócz walki bezpośredniej z agresorem jest także "walka o byt powszedni, o to, by się nie dać upodlić w tych strefach, które już są okupowane".

Byrt o Putinie: to jest zbrodniarz przeciwko ludzkości

Były wiceszef MSZ wskazywał zaś na narrację, którą w kontekście wojny posługuje się rosyjski przywódca Władimir Putin.

- Putin opowiada, że mamy do czynienia z reżimem faszystowskim. To mówi osoba, która ma wszelkie cechy skażenia psychicznego, to jest poza wszelką dyskusją - powiedział. Według Byrta, "to jest zbrodniarz przeciwko ludzkości".

Pytany, jak to możliwe, że Putin jest u władzy, odparł: - Na tej samej zasadzie moglibyśmy sobie zadać pytanie, jak to było możliwe, że zwyciężył legalnie niejaki pan Hitler.

- Jeśli historia czegoś uczy, niestety, to tego, że niewiele osób z niej wyciąga wnioski - powiedział Byrt. Zwracał również uwagę, że "nastąpiło takie spustoszenie informacyjne świadomości Rosjan, że ogromna większość, jak pokazują badania, wierzy tym bredniom, które opowiada Putin i jego akolici".

Dyplomata mówił również, że "jednym z motywów Putina, poza tym, że chciałby odtworzyć wielkie imperium niekomunistyczne, ale tej wielkiej Rosji, to jest również chęć przejścia do historii". Byrt zastrzegł jednak, że "on tego nie zrobi".

- Ale gdyby chciał przejść i pokazać, że jest prawdziwym facetem, takim na jakiego się stylizuje, to by się oddał dzisiaj w ręce (Międzynarodowego – red.) Trybunału Karnego w Hadze, to by powiedział: osądźcie mnie za to wszystko, co moi żołnierze i moi politycy wykonali – dodał były wiceminister spraw zagranicznych.

Ukrainistka: postawa Zełenskiego dodaje ducha

Profesor Ola Hnatiuk była także pytana, na czym polega "fenomen Zełenskiego", którego poparcie znacznie wzrosło w czasie trwania rosyjskiej agresji.

- To jest przemiana, która zachodzi po prostu w momencie próby. Ja bym powiedziała: nie byłoby Zełenskiego, gdyby nie było narodu ukraińskiego, który jest absolutnie zmobilizowany do walki - oceniła.

Dodała przy tym, że "postawa Zełenskiego dodaje ducha tym, którzy mają go prawo momentami utracić, widząc tak wielkie starty, widząc swoich najbliższych w takim stanie". - Bo to jest niewyobrażalne cierpienie dla tych ludzi - stwierdziła.

