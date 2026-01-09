Rosjanie wystrzelili pocisk Oriesznik. Uderzył "w pobliżu granic UE i NATO"

Rosyjski atak na Kijów (09.01.2026) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha skomentował nocne rosyjskie ataki na Ukrainę. "Rosja twierdzi, że użyła przeciwko obwodowi lwowskiemu rakiety balistycznej średniego zasięgu, tzw. Oriesznika" - napisał w mediach społecznościowych.

"Taki atak w pobliżu granic UE i NATO stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na kontynencie europejskim i stanowi wyzwanie dla wspólnoty transatlantyckiej. Domagamy się zdecydowanej reakcji na lekkomyślne działania Rosji" - poinformował Sybiha.

Jak przekazał, Ukraina "o szczegółach tego niebezpiecznego ataku informuje Stany Zjednoczone, partnerów europejskich oraz wszystkie kraje i organizacje międzynarodowe za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych".

Sybiha: Putin używa rakiety w odpowiedzi na własne halucynacje

Sybiha "absurdem" nazwał usprawiedliwianie przez Rosję ataku rzekomym ukraińskim atakiem na rezydencję Putina. "Kolejny dowód na to, że Moskwa nie potrzebuje żadnych prawdziwych powodów do terroru i wojny" - skomentował szef ukraińskiej dyplomacji.

"Putin używa rakiety balistycznej średniego zasięgu (IRBM) w pobliżu granic UE i NATO w odpowiedzi na własne halucynacje - to prawdziwie globalne zagrożenie. I wymaga globalnej reakcji" - ocenił Sybiha.

Wskazał na potrzebę podjęcia bardziej zdecydowanych kroków wobec rosyjskiej floty tankowców i rosyjskiej ropy. Wezwał też wszystkie odpowiedzialne państwa i organizacje międzynarodowe do "niezwłocznego potępienia rosyjskich kłamstw i zwiększenia nacisków na agresora".

"Podejmiemy działania międzynarodowe - zwołamy pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, posiedzenie Rady Ukraina-NATO, a także podejmiemy działania w ramach UE, Rady Europy i OBWE" - zapowiedział Sybiha.

Russia claims it used an intermediate range ballistic missile, so-called “Oreshnik”, against Lviv region.



Such a strike close to EU and NATO border is a grave threat to the security on the European continent and a test for the transatlantic community. We demand strong responses… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 9, 2026 Rozwiń

Rosja: zniszczono obiekty produkujące bezzałogowe statki powietrzne i infrastrukturę energetyczną

W tej sprawie komunikat wydało także ministerstwo obrony Rosji. "Minionej nocy, w odpowiedzi na atak terrorystyczny reżimu kijowskiego na rezydencję prezydenta Federacji Rosyjskiej (...), siły zbrojne Rosji zadały potężny cios za pomocą precyzyjnej broni dalekiego zasięgu, zarówno lądowej, jak i morskiej, w tym mobilnego kompleksu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik" - podało rosyjskie ministerstwo obrony w komunikacie, cytowanym przez ukraińską telewizję Hromadskie.

Resort twierdził w nim, że zniszczono "obiekty produkujące bezzałogowe statki powietrzne wykorzystane podczas ataku terrorystycznego, a także infrastrukturę energetyczną zapewniającą funkcjonowanie kompleksu wojskowo-przemysłowego Ukrainy".

Rosyjski atak na Ukrainę

W nocy z czwartku na piątek armia rosyjska przeprowadziła zmasowany atak z użyciem rakiet i dronów na terytorium Ukrainy. W Kijowie zginęły co najmniej cztery osoby - podał mer Witalij Kliczko. Ukraińskie media podają, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie, gdzie - jak podał mer miasta Andrij Sadowy - słychać było serię eksplozji.

Zniszczenia w Kijowie po nocnym ataku (09.01.2026) Źródło: STATE EMERGENCY SERVICE/EPA/PAP

Według sił powietrznych Ukrainy Rosja mogła zaatakować obwód lwowski z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, gdzie prawdopodobnie znajduje się kompleks hipersonicznych rakiet balistycznych średniego zasięgu Oriesznik. Sadowy podał wcześniej, że na razie wiadomo jedynie, iż rakieta balistyczna, którą zaatakowano Lwów, leciała z prędkością 13 tys. km/godz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Przenalizowali zdjęcia satelitarne, ujawnili plany Rosji na Białorusi

Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja zaatakowała 36 rakietami, w tym jedną rakietą balistyczną średniego zasięgu z poligonu Kapustin Jar oraz 242 dronami. Odnotowano trafienia 18 rakiet i 16 uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych w 19 lokalizacjach.

Czym jest system rakietowy Oriesznik

Oriesznik to rosyjski system rakietowy średniego zasięgu (IRBM). Zdaniem zachodnich ekspertów to zmodyfikowana wersja międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-26 Rubież. Pocisk porusza się z prędkością dochodzącą do 8-10 machów (ponad 10-12 tys. km/godz.) i ma zasięg do 5,5 tys. km. Rakieta przemieszcza się w przestrzeni kosmicznej, w której następuje oddzielenie od niej bloku bojowego, który może być wyposażony w sześć głowic. Teoretycznie pocisk może przenosić głowice jądrowe, jednak przypadki zastosowania wobec Ukrainy (w obwodach dniepropietrowskim i lwowskim) wskazują na użycie ładunków kinetycznych, które powodują zniszczenia dzięki własnej masie i dużej prędkości w momencie uderzenia.

Rosyjski pocisk balistyczny Oriesznik Źródło: Maciej Zieliński/PAP

Po raz pierwszy system został użyty bojowo w listopadzie 2024 r. Po wystrzeleniu z poligonu Kapustin Jar i przebyciu ok. 800 km pocisk uderzył w ukraińskie zakłady przemysłu rakietowo-kosmicznego Piwdenmasz w Dnieprze.

OGLĄDAJ: Tusk po rozmowach w Paryżu: popełnię pewną niedyskrecję