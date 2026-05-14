Świat 140 milionów hrywien poręczenia albo areszt. Decyzja sądu w sprawie Andrija Jermaka Oprac. Filip Czerwiński |

NABU i SAP prowadzą przeszukanie u Andrija Jermaka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Maksym Marusenko/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy ogłosił w czwartek środek zapobiegawczy dla podejrzewanego o korupcję byłego szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Andrij Jermak zostanie aresztowany, albo wpłaci kaucję w wysokości 140 milionów hrywien (ponad 11,5 miliona złotych).

- Pozostaję przy swoim stanowisku i zaprzeczam wszelkim oskarżeniom pod moim adresem. Będę nadal walczył. Moi obrońcy złożą odwołanie. (…) Nie mam takich pieniędzy, ale mam wielu znajomych, przyjaciół i mam nadzieję, że mi pomogą - powiedział w sądzie Jermak.

W poniedziałek były szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak usłyszał zarzuty. Śledczy SAP podejrzewają go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizacji 460 milionów hrywien (około 38 milionów złotych) przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem.

W sprawę zaangażowani są także wicepremier Ołeksij Czernyszow oraz biznesmen Tymur Mindicz. Afera została ujawniona w ramach operacji specjalnej "Midas", która odbiła się szerokim echem zarówno w Ukrainie, jak i za granicą, uderzając w wizerunek ukraińskich elit politycznych, w tym Zełenskiego. W listopadzie 2025 roku Jermak podał się do dymisji w związku ze śledztwem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Były człowiek Zełenskiego podejrzany. W tle wielkie pieniądze

Cztery paszporty i "odpowiednie środki"

Ukraińska Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) wnioskowała o kaucję w wysokości 180 milionów hrywien (niecałe 15 milionów złotych), gdyż Andrij Jermak ma cztery paszporty dyplomatyczne i odpowiednie środki finansowe, aby uciec za granicę.

"Fakt, że finansowanie budowy rezydencji nr 2 dla niego i na jego zamówienie odbywało się z jego własnych środków pieniężnych - jak twierdził jego przedstawiciel, a zarazem ojciec - a nie z oficjalnych dochodów, wskazuje, że Andrij Borysowycz Jermak posiada wystarczające zasoby majątkowe, aby ukrywać się przed organami śledczymi i sądem zarówno na terytorium Ukrainy, jak i poza jej granicami" - zaznaczyła prokuratorka Wałentyna Hrebeniuk na wtorkowym posiedzeniu sądu w sprawie wyboru środka zapobiegawczego dla Jermaka.

Przesłuchanie Andrija Jermaka w Kijowie Źródło zdjęcia: Maksym Marusenko/PAP/EPA

Według przedstawicielki SAP Jermak ma zwykły paszport i cztery paszporty dyplomatyczne. Ponadto, jak przypomniała, przez niemal sześć lat sprawował funkcję szefa Biura Prezydenta, kontaktował się z urzędnikami państwowymi innych krajów oraz posiada powiązania zawodowe zarówno z funkcjonariuszami organów władzy na Ukrainie, jak i w innych państwach.

"Ma on możliwość zwrócenia się do takich osób, aby pomogły mu w bezproblemowym przekroczeniu granicy państwowej, a następnie umożliwiły ukrywanie się na terytorium obcego państwa" - oceniła Hrebeniuk. W opinii prokuratorki istnieje też ryzyko zniszczenia przez Jermaka dokumentów i przedmiotów o istotnym znaczeniu dla sprawy.

"Gwarancja dla naszych partnerów"

Deputowany do Rady Najwyższej Mykoła Kniażycki ocenił, że ta sprawa dowodzi, że Ukraina walczy z korupcją.

- To odpowiedzialność tych ludzi, którym postawiono zarzuty. Fakt, że na Ukrainie walka z korupcją trwa, a organy antykorupcyjne są niezależne i mogą stawiać zarzuty nawet urzędnikom tak wysokiego szczebla, jest dla naszych partnerów gwarancją, że zajmujemy się tym problemem. Walczymy z korupcją i nie pozwalamy, by coś działo się z ich pieniędzmi, ponieważ sami sobie z tym radzimy - powiedział polityk.

Kniażycki, który jest członkiem opozycyjnej partii Europejska Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki, zaznaczył jednak, że samo postawienie zarzutów nie oznacza jeszcze skazania, co jest minusem w tej sytuacji.

- Winę tych osób trzeba jeszcze udowodnić przed sądem. Ale ewidentnie jest to sukces organów antykorupcyjnych i ukraińskiego społeczeństwa, które kontynuuje walkę o demokrację i z korupcją - dodał.

Ukraińskie służby wcześniej ujawniły informacje na temat uczestników rozległego systemu korupcyjnego w branży energetycznej. W lutym w związku z tą aferą usłyszał zarzuty były minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko. W styczniu służby przeszukały mieszkanie byłej premier Julii Tymoszenko, zarzucając jej próbę przekupienia deputowanych Rady Najwyższej.

OGLĄDAJ: Sikorski o Ukrainie: ta wojna jest o Europę