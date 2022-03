Ukraiński wokalista ranny w walkach pod Kijowem. Pokazał zdjęcia, zwrócił się do Rosjan

Andrij Chływniuk, frontman ukraińskiego zespołu BoomBox, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zamienił mikrofon na karabin. Pod koniec lutego zagrzewał współobywateli do walki z rosyjskimi najeźdźcami. W piątek upublicznił swoje zdjęcie w mundurze i z karabinem. Kolejnego dnia opublikował fotografię pokazującą ranę na twarzy odniesioną w czasie walki. Zwrócił się przy tym do obserwujących go rosyjskich użytkowników.