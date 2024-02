Rosja przejęła inicjatywę strategiczną na froncie w Ukrainie, dlatego może kontynuować operacje ofensywne w dowolnym miejscu, czasie oraz w wybranej skali - zaalarmował w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

ISW: rosyjskie siły odzyskały inicjatywę na froncie

Analitycy ISW podkreślili, że jest to zbieżne z ich oceną sytuacji. Według ekspertów z Waszyngtonu rosyjskie siły odzyskały inicjatywę na froncie po ukraińskiej kontrofensywie z lata 2023 roku.

Rosyjskie siły będą miały zdolność prowadzenia wojny manewrowej dzięki zgromadzonym rezerwom i określania, jak i gdzie rozlokować zasoby - oznajmił ISW. Dopóki inicjatywa strategiczna jest po stronie agresora, Ukraina będzie zmuszona do defensywy - dodał think tank. Ukraina może zmienić tę sytuację, jeśli jej siły będą miały wystarczające zasoby, by rozpocząć własne działania ofensywne w 2024 roku - podsumowali analitycy.