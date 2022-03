Wojna w Ukrainie. Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich: działania agresora nie wskazują, by utracił on inicjatywę

Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich ocenili w analizie, że działania Rosji nie wskazują, by agresor utracił inicjatywę. Trwają walki, a Rosja wciąż zakłóca wykorzystanie korytarzy humanitarnych.

Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich - Andrzej Wilk, Sławomir Matuszak i Piotr Żochowski - w analizie przeprowadzonej po 16 dniach walk, co upłynęło w piątek, stwierdzili, że działania agresora nie wskazują, by utracił on inicjatywę, a ponoszone straty nadal nie uniemożliwiają mu kontynuowania ofensywy na kilku kierunkach równocześnie.