Analiza OSW: trwa blokada i ostrzał Charkowa, Rosjanie kontynuują brutalne działania pacyfikacyjne

Gdzie doszło do starć? Analiza OSW

Poinformowali też, że "miejscowości, w których znajdują się pozycje ukraińskie, są nieprzerwanie ostrzeliwane i bombardowane". "Na terenach walk doszło do katastrofy humanitarnej, gdyż nie ma możliwości ewakuacji pozostałych mieszkańców ani dostarczenia im pomocy" - wskazali.

OSW: Rosjanie kontynuowali uderzenia rakietowo-powietrzne na infrastrukturę krytyczną

"Do ataków doszło na północy obwodu połtawskiego , w rejonie krzemienieckim obwodu tarnopolskiego , a także w okolicach miast Nowomoskowsk i Synelnykowe w obwodzie dniepropetrowskim (...), Radziechów w obwodzie lwowskim oraz Koziatyn w obwodzie winnickim" - wyliczono.

Analitycy podali, że "wycofanie wojsk rosyjskich z północnych obwodów spowodowało reakcję białoruskiego resortu obrony". "W pobliżu granicy Białorusini rozmieścili jednostki piechoty zmechanizowanej, powietrzno-desantowe, artylerii i bezpilotowce. Objęły one ochroną obiekty infrastruktury krytycznej - m.in. linie kolejowe, mosty i wiadukty" - przekazano.

Analiza: Rosja kontynuuje brutalne działania pacyfikacyjne na zajętych terenach

"W okupowanym Iziumie w obwodzie charkowskim żołnierze agresora z premedytacją nie pozwalają na udzielenie mieszkańcom pomocy humanitarnej i próbują zmusić ich do wyjazdu do obwodu biełgorodzkiego. Dysponują listami proskrypcyjnymi i wyłapują osoby, które walczyły w obronie terytorialnej lub w inny sposób wspierają armię ukraińską. W mieście nie funkcjonuje telefonia komórkowa i Internet" - czytamy dalej. Dodano, że "do ludzi próbujących uciec otwierany jest ogień z broni automatycznej".