Analiza ISW: w ciągu trzech dni siły ukraińskie mogą odbić okupowany Kupiańsk w obwodzie charkowskim

Kupiańsk w obwodzie charkowskim prawdopodobnie w ciągu trzech dni zostanie odbity przez siły ukraińskie, które przystąpiły do operacji ofensywnej na północnym wschodzie kraju - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW), analizując dotychczasowe postępy ukraińskiego natarcia w rejonie Bałaklii.

"Siły ukraińskie prawdopodobnie w ciągu 72 godzin odbiją Kupiańsk, poważnie osłabiając, ale nie przerywając całkowicie rosyjskich naziemnych linii komunikacji do Iziumu" - prognozuje amerykański think tank ISW. W raporcie zaznaczono, że w trakcie trwającego ukraińskiego natarcia w obwodzie charkowskim, wojska ukraińskie zdołały już podejść do tego kluczowego węzła logistycznego sił rosyjskich na odległość około 20 km.