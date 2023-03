Politico: ukraińskie myśliwce mogą dostać pociski AIM-120, armia USA sprawdza możliwości

"Armia USA bada, czy możliwe jest zintegrowanie zaawansowanych zachodnich pocisków powietrze-powietrze z ukraińskimi myśliwcami z czasów sowieckich" - napisał we wtorek portal Politico. Według informacji, które dziennikarze uzyskali w Departamencie Obrony USA, problemem jest proces komunikowania się pocisku i samolotowego radaru. Aby oddać strzał, radar samolotu musi nakierować rakietę na cel i prowadzić ją do czasu, gdy sama będzie w stanie go namierzyć. Jednak amerykański i radziecki system są od siebie tak różne, że pocisk i samolot nie mogą się skomunikować.