Amerykańskie bombowce nad Morzem Czarnym. "Dają Rosji do zrozumienia, że nie zostawią Ukrainy samej"

B-52 to amerykański bombowiec strategiczny USAF

"Strategiczni partnerzy Ukrainy po raz kolejny dają rosyjskim władzom do zrozumienia, że nie zostawią Ukrainy samej i nie dadzą zamienić Morza Czarnego i Azowskiego w wewnętrzne jeziora Federacji Rosyjskiej" - oznajmiło dowództwo w Kijowie.

Amerykańskie loty nad Europą

W czasie jednego z takich lotów nad Morzem Czarnym doszło do przechwycenia amerykańskiej jednostki przez dwa rosyjskie myśliwce Su-27. "Rosyjscy piloci latali w sposób niebezpieczny i nieprofesjonalny, przelatując w odległości 100 stóp (około 30 metrów - red.) od nosa B-52"- zwrócił uwagę Pentagon, dodając, że silniki myśliwców doprowadziły do turbulencji, co utrudniło manewrowanie bombowcem.