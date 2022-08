Amerykański wywiad: Rosjanie biorą na cel ukraińską infrastrukturę cywilną i państwowe budynki 

Ukraiński Dzień Niepodległości

Eksperci wskazują, że Rosjanie mogą chcieć wykorzystać obchody ukraińskiego Dnia Niepodległości (24 sierpnia) do złamania ukraińskiego morale. Takiego zdania jest między innymi pułkownik Maciej Matysiak , ekspert fundacji Stratpoints i były wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. We wtorek na antenie TVN24 ostrzegł, że Rosjanie mogą chcieć wykorzystać ukraińskie święto do ataków, które miałyby znaczenie symboliczne.

- Pamiętajmy, że symbolem tej wojny jest prezydent Wołodymyr Zełenski. Wyrósł on na znakomitego lidera czasu wojny. I to jest osobista zadra Putina - to on [Putin - red.] miał być kreowany na wielkiego człowieka, a okazuje się nikczemną postacią i zbrodniarzem wojennym. Ewentualny atak mógłby być chęcią odegrania się i zemsty - przestrzegł.