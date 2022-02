Rosyjskie wojsko wokół Ukrainy. Amerykański personel dyplomatyczny przeniesiony na noc do Polski

W obliczu agresywnych działań Rosji, personel amerykańskiej misji dyplomatycznej na Ukrainie noc z poniedziałku na wtorek spędził w Polsce - przekazał sekretarz stanu USA Antony Blinken. Podkreślił, że dyplomaci będą regularnie wracali do Lwowa, do którego zostali wcześniej przeniesieni z Kijowa.

- Z powodów bezpieczeństwa, personel Departamentu Stanu obecnie będący we Lwowie spędzi noc w Polsce - poinformował sekretarz stanu Antony Blinken w wydanym w poniedziałkową noc oświadczeniu. Zapowiedział przy tym, że dyplomaci "będą regularnie wracali, by kontynuować pracę na Ukrainie i udzielać usług konsularnych w nagłych wypadkach".

Informując o decyzji dotyczącej personelu, Antony Blinken powtórzył przy tym wezwanie do obywateli USA, by opuścili Ukrainę ze względu na ryzyko rosyjskiej inwazji. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych stwierdził też, że rosyjskie wojska kontynuują zbliżanie się do granic Ukrainy w sposób wskazujący na to, że inwazja może rozpocząć się w każdym momencie.