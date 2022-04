Ambasador USA w Polsce: niewiele jest miejsc na świecie, które bardziej niż Polska chcą, aby ta wojna się skończyła

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski udzielił wywiadu stacji CNN, w którym mówił między innymi o sankcjach na Rosję oraz uchodźcach z Ukrainy w Polsce. - Niewiele jest miejsc na świecie, które bardziej niż Polska chcą, aby ta wojna się skończyła. Jestem w Warszawie, stolicy tego kraju i 10 procent mieszkańców tej metropolii to niedawno przybyli uchodźcy z Ukrainy, którzy mają nadzieję, że wkrótce wrócą do domu - powiedział.

Brzezinski: 10 procent mieszkańców Warszawy to niedawno przybyli uchodźcy z Ukrainy

Brzezinski stwierdził, że "potrzebujemy czasu, żeby ludzie, do których są kierowane te sankcje, odczuli ból i na szczęście to nie są nasze jedyne narzędzia". - Uważam, że departament skarbu doskonale poradził sobie ze wskazaniem prawie 400 osób i organizacji powiązanych z Putinem i to w nich uderzymy i to bardzo. Jednocześnie dostarczamy broń ukraińskim żołnierzom, którzy pokazali światu, że wiedzą jak walczyć - powiedział.