Ambasador Ukrainy: Wielka Brytania przekaże nam dwa razy więcej czołgów, niż obiecywała

Wadym Prystajko: trzeba wznowić produkcję

Ambasador dodał, że produkcja challengerów powinna zostać wznowiona, gdyż o ile w latach 90. Wielka Brytania miała ich ponad dwa tysiące, to obecnie jest ich w brytyjskich siłach zbrojnych tylko kilkaset. - I do tego nie wszystkie są w stanie pozwalającym użyć ich do walki: trzeba je wyremontować, zmodernizować i tylko część jest gotowa do przekazania Ukrainie - oznajmił dyplomata.