Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia: Putin się nie zatrzyma. Nie ma już nic do stracenia

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 w środę, że jego zdaniem "III wojna światowa przyjdzie". - Jeżeli nie przyjdzie za miesiąc to przyjdzie za rok, czy dwa, bo Putin się nie zatrzyma - dodał. Przekonywał, że należałoby zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą we wtorek spotkali się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Deszczycia: ta III wojna światowa przyjdzie

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 w środę nazwał tę wizytę "bardzo mocnym, symbolicznym gestem", który podjęli "mężowie stanu". - Trzeba było zaryzykować i pojechać do Kijowa - wyjaśnił. - Druga rzecz to jest to, że ta wizyta pokazała, że państwo ukraińskie funkcjonuje - dodał.