Ambasador Polski w Ukrainie o sukcesach obrońców. "Rosja zareaguje na to, co się stało. Nie wiemy jeszcze jak"

Dyplomata przyznał, że wśród jego rozmówców z rządu i parlamentu w Kijowie jest przekonanie, iż "to ważny, nowy etap wojny, ale ona będzie jeszcze trwała". - To jest lokalny sukces z wojskowego punktu widzenia, który za wcześnie oceniać. Nie znamy jeszcze danych. Na pewno w sztabie sił zbrojnych, w ministerstwie obrony znane są te dane, ale my jeszcze nie wiemy, jak kosztowna była ta operacja, nie wiemy, czy siły ukraińskie zdołają zbudować linie obrony i utrzymać to terytorium - argumentował.