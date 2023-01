Estonia przekaże Ukrainie wszystkie swoje haubice kalibru 155 mm

czytaj dalej

Daniel Fried, pierwszy laureat Medalu Kuriera z Warszawy, po zakończeniu uroczystej gali w Muzeum Powstania Warszawskiego był gościem TVN24. Z Arkadiuszem Wierzukiem były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce rozmawiał m.in. o dokonaniach Jana Nowaka-Jeziorańskiego, znaczeniu wolności i o wojnie w Ukrainie. Skoro możemy wywierać wpływ, to musimy go wywierać i robić wszystko, by sytuacja Ukrainy była jak najlepsza - podkreślał potrzebę aktywnych działań Zachodu wobec rosyjskiej inwazji.