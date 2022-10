Alarm przeciwlotniczy w całej Ukrainie. "Wróg zaatakował z kierunku północno-wschodniego"

czytaj dalej

To nowe rozwiązanie koreańskie, które weszło do linii raptem kilka lat temu - mówi ekspert o południowokoreańskich wyrzutniach rakietowych K239 Chunmoo, których zakup w środę zatwierdził minister spraw zagranicznych Mariusz Błaszczak. Według Mariusza Cielmy takie uzbrojenie jest bardzo potrzebne w Wojsku Polskim, jednak zastrzeżenia budzi sposób jego nabycia. - Resort chce jak najszybciej podpisywać kontrakty, a dopiero później negocjuje ich szczegóły przemysłowe i techniczne. To może być kosztowny błąd - ostrzega.