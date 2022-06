Amerykanie przeprowadzili zbiórkę broni. Przekażą ją Ukrainie

W Miami na Florydzie przeprowadzono w sobotę akcję wykupu broni pod hasłem Guns 4 Ukraine (Broń dla Ukrainy). Broń ma być przekazana Ukraińcom za pośrednictwem organizacji Ukrainian Congress Committee of America (UCCA).

"W związku z niedawną serią masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych , miasto Miami we współpracy z Departamentem Policji Miami-Dade zorganizowało w sobotę akcję skupu broni. Na początku tygodnia Ken Russell, komisarz Dystryktu 2, ogłosił program, opisując go w tweecie jako 'wsparcie dla Ukrainy i zabranie broni z ulic'" - podał w niedzielę Reuters.

250 dolarów za karabin szturmowy

- Ludzie chcieli dowiedzieć się, jak pomóc Ukraińcom. Teraz my znajdziemy ludzi, którzy zechcą przekazać swoje rzeczy, aby pomóc sprawie Ukrainie - mówił wcześniej "Miami New Times" republikański kandydat do Izby Reprezentantów USA Ken Russell.