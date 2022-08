Amerykańscy eksperci: nowo zmobilizowane bataliony rosyjskie gorzej wyszkolone niż zawodowi żołnierze, a nawet poborowi

czytaj dalej

Atak na obóz w Ołeniwce to rosyjska operacja specjalna, mająca na celu wstrzymanie dostaw zachodniego uzbrojenia na Ukrainę - napisał w niedzielę w komunikatorze Telegram ukraiński wywiad wojskowy (HUR). W obozie filtracyjnym, w którym na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej przetrzymywano ukraińskich jeńców, w nocy z 28 na 29 lipca doszło do wybuchu. Zginęło co najmniej 40 ukraińskich żołnierzy, a 130 zostało rannych.