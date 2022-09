Przedstawiciel USA w ONZ: Rosja używa elektrowni jądrowej jako pionka w brudnej wojnie

- Jeśli treść tej propozycji polega na demilitaryzacji terytorium elektrowni jądrowej, a jest to logiczne, bo to rosyjska obecność wojskowa postawiła zaporoską elektrownię atomową na krawędzi katastrofy, to możemy wesprzeć taką zdemilitaryzowaną strefę - powiedział we wtorek Wołodymyr Zełenski.