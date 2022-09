Analiza ISW: sondaż pokazuje, że w Rosji może stopniowo spadać poparcie społeczne dla wojny

czytaj dalej

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 191 dni. W obwodzie donieckim na wschodzie kraju przeprowadzono w piątek wymianę jeńców pomiędzy stroną ukraińską i rosyjską - podał ukraiński sztab koordynacyjny. "14 obrońców ukraińskich wróciło do domu" - dodano. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że "Ukraina jest gotowa zwiększyć eksport energii do krajów europejskich", podkreślając, że aby było to możliwe, należy zapewnić bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.