Ukraińskie siły niszczą magazyny wroga z amunicją. "Tydzień jeszcze się nie skończył"

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę papież Franciszek "nigdy nie zwrócił szczególnej uwagi na konkretne ofiary wojny, w tym 376 ukraińskich dzieci zabitych z rąk rosyjskich okupantów"- te słowa usłyszał nuncjusz apostolski w Kijowie arcybiskup Visvaldas Kulbokas, zaproszony w czwartek do tamtejszego MSZ w związku ze słowami papieża o Darii Duginie.Tak rozmowę tę zrelacjonowała ambasada Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej.

Pochodzący z Litwy nuncjusz apostolski został zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z wypowiedzią papieża, który w czasie audiencji generalnej w środę nawiązał do śmierci Darii Duginy, córki i współpracowniczki doradcy prezydenta Rosji Władimira Putina, Aleksandra Dugina. Jest on ideologiem rosyjskiego imperializmu i zwolennikiem inwazji na Ukrainę. Także jego córka popierała tę agresję. Dugina zginęła w wybuchu samochodu w Moskwie.