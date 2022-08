USA: Rosja planuje intensyfikację ataków przeciwko infrastrukturze cywilnej

"Mamy informacje wskazujące na to, że Rosja zwiększa wysiłki, by przeprowadzić ataki przeciwko infrastrukturze cywilnej i państwowym budynkom na Ukrainie w ciągu nadchodzących dni. Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Rosji na Ukrainie, jesteśmy zaniepokojeni trwającym zagrożeniem, jakie stwarzają rosyjskie uderzenia dla cywilów i infrastruktury cywilnej" - powiedział anonimowy urzędnik z USA cytowany przez agencję Reutera.



Informacje te mają opierać się na danych amerykańskiego wywiadu.



Alert o tej samej treści do obywateli USA wydała też ambasada w Kijowie, zachęcając ich do opuszczenia kraju.