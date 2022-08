ISW: ataki na Krymie i w obwodzie chersońskim wywołały panikę wśród Rosjan

Ukraińskie ataki na rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie i w okupowanym obwodzie chersońskim wywołały panikę wśród Rosjan. Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej bez zmian, mimo obaw o prowokacje – ocenia w sobotę amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Think tank przytacza doniesienia z 18 sierpnia o rzekomych kolejnych atakach Ukraińców na rosyjskie bazy lotnictwa Belbek na anektowanym Krymie i Stary Oskol w pobliżu Biełgorodu w Rosji, oceniając że są najprawdopodobniej przesadzone i nieprecyzyjne.



Nie ma dowodów, że siły ukraińskie przeprowadziły takie uderzenia, a jednak te przesadzone informacje rozpowszechniały na szeroką skalę źródła rosyjskie, co wskazuje na "szerszą panikę wśród Rosjan", wywołaną wcześniejszymi atakami, przypisywanymi Ukraińcom – napisano w raporcie think tanku.