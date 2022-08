ISW: zniszczony ostatni most wykorzystywany przez Rosjan do transportu sprzętu wojskowego w Kachowce

Do ukraińskiego portu Piwdennyjwpłynął statek handlowy Brave Commander pod banderą Liberii, który dostarczy zboże do Etiopii - poinformował minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow. To pierwszy statek ze zbożem, który wypłynie z Ukrainy do Afryki od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę - podkreśliła agencja Reutera.