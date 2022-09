Wicepremier Ukrainy do ewakuowanych: nie wracajcie do domów co najmniej do wiosny

Ukraińska wicepremier do spraw terytoriów okupowanych Iryna Wereszczuk zaapelowała w środę do osób ewakuowanych z niebezpiecznych regionów, by nie wracały do domów co najmniej do wiosny, nawet jeśli zostanie rozwiązany problem ogrzewania.

- Nie radzę (myśleć o powrocie). I za wszelką cenę apeluję o ewakuowanie się przed nastaniem mrozów z obwodu donieckiego, chersońskiego, zaporoskiego i części obwodu charkowskiego - powiedziała wicepremier, cytowana przez portal Ukraińska Prawda.

- Przeżyjemy zimę i - daj Boże - wiosną będziemy rozmawiać o powrotach - dodała.

Wereszczuk podkreśliła, że obecnie na poziomie państwa decyzję o obowiązkowej ewakuacji podjęto jedynie wobec obwodu donieckiego. Inne obwody analizują możliwość częściowej ewakuacji z niektórych obszarów.