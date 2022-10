Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 244 dni. W poniedziałek doszło do pierwszej od pięciu miesięcy rozmowy najwyższych rangą generałów Rosji i USA. Prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się krytycznie do neutralnej postawę władz Izraela wobec rosyjskiej agresji . Rosyjskie siły okupacyjne chcą spowodować w Chersoniu kryzys humanitarny, do miasta zaprzestano dostaw produktów spożywczych i zamknięto supermarkety - poinformował zaś Serhij Chłań, lojalny wobec Kijowa deputowany do rady obwodu chersońskiego. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.