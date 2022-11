Przywódcy o Wielkim Głodzie i agresji Rosji. "Nie możemy zaakceptować tego, czego obecnie doświadczamy"

W 90. rocznicę Wielkiego Głodu w Ukrainie, a także w kontekście obecnej rosyjskiej agresji, kanclerz Niemiec Olaf Scholz ostrzegł przed najgorszą od lat klęską głodu na świecie. "90 lat po Wielkim Głodzie czcimy pamięć ofiar Ukrainy. Umarli w milczeniu, z głodu, a wtedy świat nie powstał, by im pomóc. Nie pozwolimy, żeby to się powtórzyło" - przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Rosję do zakończenia wojny i wywołanego przez nią światowego kryzysu żywnościowego.

Wielki Głód na Ukrainie, celowo wywołany przez ówczesnego sowieckiego dyktatora Józefa Stalina, pochłonął w latach 1932 i 1933 życie nawet czterech milionów Ukraińców.

Scholz: cyniczna wojna Rosji nie może być akceptowana

Olaf Scholz zadeklarował dalsze wsparcie ze strony Niemiec w celu zapobieżenia globalnej klęsce głodu na tle agresji Rosji na Ukrainę. W oświadczeniu wideo stwierdził, że Niemcy zapewnią kolejne 10 milionów euro na transporty zboża z Ukrainy w koordynacji ze Światowym Programem Żywnościowym.

Scholz przemawiał w związku z odbywającą się w Kijowie konferencją "Grain from Ukraine - bravery feeds planet", w której udział wziął także między innymi polski premier Mateusz Morawiecki. Zwracając się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, kanclerz powiedział. - Dziś upamiętniamy Hołodomor.

- Dziś zgadzamy się, że głód nie może być już nigdy więcej używany jako broń - powiedział Scholz - Dlatego nie możemy zaakceptować tego, czego obecnie doświadczamy: najgorszego od lat globalnego kryzysu żywnościowego z niszczącymi konsekwencjami dla milionów ludzi.

Zdaniem Scholza Rosja zaostrzyła tę sytuację, celując w infrastrukturę rolną na Ukrainie i blokując od miesięcy porty Morza Czarnego. - Ta cyniczna wojna Rosji nie może być akceptowana - stwierdził kanclerz.

Ursula von der Leyen: musimy dalej z tym walczyć

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z okazji Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu obchodzonego w Ukrainie oświadczyła, że "90 lat temu głód był używany przez Związek Sowiecki jako broń przeciwko narodowi ukraińskiemu".

"W ramach swojej brutalnej agresji na Ukrainę Rosja zniszczyła waszą produkcję rolną, celowała w wasze silosy zbożowe i zablokowała wasze porty. W ten sposób Rosja pozbawia niezbędnego dostępu do żywności najsłabsze kraje Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. A potem używa dezinformacji, by obwiniać innych za swoje nikczemne działania. Musimy dalej z tym walczyć" - oznajmiła von der Leyen w komunikacie wideo zamieszczonym na Twitterze.

"Inicjatywa 'Ziarno z Ukrainy' (Grain from Ukraine) ma moje pełne poparcie (...). Wykazujecie niezachwiane zaangażowanie w globalne bezpieczeństwo żywnościowe, międzynarodową odpowiedzialność i solidarność z najbardziej potrzebującymi" - dodała von der Leyen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej przypomniała, że w czasie szczytu G20 na Bali przywódcy wezwali do globalnej solidarności w walce z głodem spowodowanym agresywną wojną Rosji. "Nie zachwiejemy się w naszych obowiązkach i nadal będziemy robić wszystko, co w naszej mocy na tym froncie" - zapewniła.

Inicjatywa prezydenta Zełenskiego

"Grain from Ukraine", to program ogłoszony w sobotę przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ma on umożliwić wysłanie do połowy przyszłego roku do najbiedniejszych krajów świata w Afryce 60 ukraińskich statków ze zbożem. W inicjatywę są zaangażowane agendy rządowe, organizacje pozarządowe i prywatne korporacje.

Przewodnicząca KE poinformowała, że tzw. "korytarze solidarnościowe" utworzone przez sąsiadujące z Ukrainą państwa członkowskie UE umożliwiły eksport ponad 17 mln ton ukraińskiego zboża i produktów spożywczych, stając się "kołem ratunkowym" dla ukraińskiej gospodarki, przynosząc ukraińskim rolnikom i przedsiębiorstwom ponad 19 miliardów euro dochodów.

"Bardzo ważne jest, aby dzisiaj zasygnalizować światu, że nie zawiedziemy naszych najsłabszych partnerów. Dlatego jest mi niezmiernie miło ogłosić wsparcie Komisji Europejskiej dla załadunku zboża na dwa statki. Zapłacimy za transport 40 tysięcy ton zboża, (...) niezależnie od kosztów" - zadeklarowała von der Leyen. "90 lat po Wielkim Głodzie czcimy pamięć ofiar Ukrainy. Umarli w milczeniu, z głodu, a wtedy świat nie powstał, by im pomóc. Nie pozwolimy, żeby to się powtórzyło" - dodała.

Apel o zakończenie wojny

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Rosję do zakończenia wojny i wywołanego przez nią światowego kryzysu żywnościowego.

"90 lat temu straszliwy Hołodomor w Związku Sowieckim zabił miliony Ukraińców. Dziś Rosja używa głodu jako broni w wojnie z Ukrainą i do tworzenia podziałów, i dalszej niestabilności wśród reszty świata" - stwierdził sekretarz generalny NATO w oświadczeniu, opublikowanym na Twitterze przez rzeczniczkę Sojuszu.

Stoltenberg wsparł wysiłki Turcji i ONZ na rzecz rozszerzenia Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego i oznajmił, że NATO "będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne". "Dzięki niej żywność, zboże i nawozy z ukraińskich portów trafiają do ludzi, którzy jej pilnie potrzebują" – dodał.

Pomoc Austrii

Austria wspiera inicjatywę "Ziarno z Ukrainy" i przeznacza 3,8 mln euro na dostawy ukraińskiego zboża dla potrzebujących w Etiopii i Sudanie - poinformował minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg we wpisie na Twitterze.

"Używanie głodu jako broni nie ma miejsca na tym świecie i nie powinno być akceptowane" – napisał Schallenberg.

Austriacki minister spraw zagranicznych dodał, że nawet po 276 dniach agresywnej wojny z Ukrainą Rosja nie cofa się przed cynicznym użyciem głodu i energii jako broni przeciwko narodowi ukraińskiemu i światu.

"Dziewięć miesięcy ciągłego i ukierunkowanego ostrzału ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej rakietami i dronami kamikaze spowodowało niewiarygodne ludzkie cierpienie i zniszczenia na Ukrainie. Jednocześnie agresywna wojna Rosji grozi pogrążeniem milionów najsłabszych ludzi na świecie w biedzie, głodzie i długach" – zaznaczył Schallenberg.

Minister wspomniał też o milionach ukraińskich kobiet, dzieci i mężczyzn, którzy zginęli w czasie Wielkiego Głodu w latach 1932-1933. Stwierdził, że kierownictwo sowieckie nie ceniło ludzkiego życia i godności. "Dzisiaj widzimy to samo. Nigdy nie zapomnimy okrucieństw popełnionych 90 lat temu. I musimy zapewnić, że odpowiedzialni za dzisiejsze okrucieństwa zostaną pociągnięci do odpowiedzialności" – napisał szef austriackiej dyplomacji.

Hołd ofiarom Wielkiego Głodu

Hołd ofiarom Wielkiego Głodu oddali premier Włoch Giorgia Meloni i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani.

W oświadczeniu szefowa włoskiego rządu napisała, że w 90. rocznicę Hołodomoru, "zagłady milionów Ukraińców z powodu głodu, wywołanego przez sowiecki reżim Stalina myśli kierowane są do milionów Ukraińców, w większości starszych i dzieci, pozbawionych w środku zimy prądu, wody i ogrzewania z powodu rosyjskich bombardowań, które celowo uderzają w cywilną infrastrukturę".

Giorgia Meloni przekazała, że to "działania niedopuszczalne" i stanowiące "pogwałcenie prawa międzynarodowego", które "umacniają przekonanie co do konieczności wspierania narodu ukraińskiego w jego walce o wolność i przetrwanie".

Szef MSZ Antonio Tajani napisał na Twitterze, że 90 lat temu Ukraina została "pogrążona w straszliwym głodzie, spowodowanym przez Stalina i ZSRR". "Włochy wspominają miliony zabitych, którzy byli ofiarami ludobójstwa. Dzisiaj wraz z wojną powraca obraz tamtych dni. Nie zostawimy narodu ukraińskiego samemu sobie" - stwierdził.

